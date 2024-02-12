Tekirdağ Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 358 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 358 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Tekirdağ Kapaklı\'da Uyuşturucu Operasyonu: 358 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 358 gram bonzai ele geçirildi. Ayrıca, araçta bulunan şahıslardan birinin üzerinde uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 690 TL paraya da el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

12.02.2024 11:26  Güncelleme: 11:29
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan aracın içerisinde yapılan arama sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi Vatan Caddesi'nde şüphe üzerine durdurduğu araç içerisinde bulunan B.A. ve N.A. üzerinde arama yaptı.

Araç içerinde 358 gram bonzai bulunurken, B.A.'nın üzerinde ise uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 690 TL paraya el konuldu. Araçta bulunan 2 şahıs gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 358 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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