Tekirdağ Saray'da polis yalanıyla 80 altın alan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ Saray'da polis yalanıyla 80 altın alan 2 şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ Saray\'da polis yalanıyla 80 altın alan 2 şüpheli tutuklandı
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Saray'da kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, FETÖ soruşturması yürütüldüğünü öne sürerek bir vatandaşın 3 milyon 300 bin lira değerindeki 80 altınını aldı. İstanbul Esenyurt'ta yakalanan 2 şüpheli nitelikli dolandırıcılıktan tutuklandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis yalanıyla vatandaşın 3 milyon 300 bin lira değerindeki 80 altınını alan 2 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Saray ilçesinde ikamet eden H.Ç. isimli vatandaşı telefonla arayan şahıslar, kendilerini polis olarak tanıtarak banka hesaplarının FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını ve örgüt üyelerine yönelik operasyon yürütüldüğünü öne sürdü. Şahıslar, evde bulunan altınların güvenlik amacıyla gelen görevliye teslim edilmesini istedi.

80 adet altını çantaya koyarak teslim etti

Telefon görüşmesinin ardından 27 Temmuz günü sivil kıyafetli bir erkek şahıs, H.Ç.'nin ikametine geldi. Hazırladığı 3 milyon 300 bin lira değerindeki 80 altını çantada şüpheliye teslim eden vatandaş bir süre sonra dolandırıldığını anlayıp polise şikayette bulundu. İhbar üzerine güvenlik güçleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul'da yakalanıp tutuklandılar

Tekirdağ Saray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda olayın şüphelilerinin G.C. ve A.S. olduğu ve İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ikamet ettikleri tespit edildi. Bunun üzerine dün adrese operasyon düzenlendi.

İkametlerinde yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, aynı gün adli makamlara sevk edildi. G.C. ve A.S., nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ Saray'da polis yalanıyla 80 altın alan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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