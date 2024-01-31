Tekirdağ ve çevre illerdeki yollarda ve dinlenme tesislerinde hırsızlık yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan 2 hırsızın toplamda 93 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
İstanbul- Edirne Otoyolu üzerinde bulunan Çorlu ve Ergene ilçelerinde dinlenme tesislerinde meydana gelen 4 ayrı otodan hırsızlık ve gasp-yağma olayında, mola veren vatandaşlara ve turistlere ait araç camları kırılarak, araç içerisinde bulunan para ve kıymetli eşyalar çalındı. İhbar üzerine jandarma ekiplerini harekete geçirdi.
Olayda kullanılan sahte/çalıntı plakalı araçlar ile şüpheli şahısların tespitine yönelik olarak Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan geniş çaplı çalışma ve takip sonucunda, olayın şüphelilerinden E.E., hırsızlık, gasp, yağma, cinsel taciz, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, 6136 SKM, mala zarar verme suçlarından 41 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli, İstanbul'da yapılan aramada yakalanarak sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Hırsızlık, yağma, konut dokunulmazlığını ihlal, konut dokunulmazlığını ihlal, kasten yaralama, 6136 SKM, mala zarar verme suçlarından 52 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen S.E. ise İstanbul'da yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahısların ikamet adresi ve araçlarında yapılan aramada, 1 adet suçta kullanılan otomobil, 3 adet cep telefonu, 7 adet araç camlarını kırmakta kullanılan buji, 1 adet yüz kapatmakta kullanılan bere ve 2 adet yüz kapatmakta kullanılan maskeye el konuldu.
Yapılan araştırma ve koordine sonucu şüpheli şahısların komşu il ve ilçelerde bulunan dinlenme tesislerinde de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi. - TEKİRDAĞ
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