Teksas'ta 3 Yaşındaki Filistin Asıllı Kız Çocuğunu Boğmaya Çalışan Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Teksas'ta 3 Yaşındaki Filistin Asıllı Kız Çocuğunu Boğmaya Çalışan Kadın Gözaltına Alındı

ABD'nin Teksas eyaletinde, 3 yaşındaki Filistin asıllı Müslüman bir kız çocuğunu havuzda boğmaya çalışan bir kadın cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Polis, suçun ayrımcılık nedeniyle işlendiğini belirtirken, ABD Başkanı Joe Biden olaydan 'derin rahatsızlık duyduğunu' açıkladı. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) olayın nefret suçu olarak değerlendirilmesi çağrısında bulunurken, Biden ise çocukların şiddete maruz bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

25.06.2024 03:44
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3 yaşındaki Filistin asıllı Müslüman bir kız çocuğunu havuzda boğmaya çalışan Amerikalı bir kadın, cinayet şüphesi ile gözaltına alındı. Polis, suçun ayrımcılık nedeniyle işlendiğini belirtirken, ABD Başkanı Joe Biden olaydan "derin rahatsızlık duyduğunu" açıkladı.

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Euless kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 3 yaşındaki Filistin asıllı Müslüman bir kız çocuğunu havuzda boğmaya çalışan Teksaslı bir kadın, cinayet şüphesi ile gözaltına alındı. Euless polisinden edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz 19 Mayıs'ta bir apartmanın yüzme havuzunda meydana geldi. 42 yaşındaki Elizabeth Wolf adlı şahıs, 3 yaşındaki kızı ve 6 yaşındaki oğluyla havuzda bulunan Filistin asıllı ABD vatandaşı annenin yanına giderek ayrımcı söylemlerde bulundu. İlk olarak 6 yaşındaki erkek çocuğuna fiziksel saldırıda bulunan Wolf, daha sonra ise 3 yaşındaki kız çocuğunu suyun altına çekerek boğmaya çalıştı. Kız çocuğu diğer apartman sakinlerinin de müdahalesiyle kurtarılırken, polis saldırganı cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına aldı.

CAIR: "Nefret suçu olarak değerlendirilmeli"

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) konuyla ilgili yaptığı açıklamada olayın nefret suçu olarak değerlendirilmesi çağrısında bulunarak söz konusu aile ve tüm Müslüman toplumunun korunmasını talep etti. Euless Polis Departmanı ise "Suçun ayrımcılık nedeniyle işlendiğine inanılıyor ve Tarrant County Bölge Savcılığı'nca açılan davanın bir parçası da bu" açıklamasında bulundu.

Biden: "Çocuklar şiddete maruz bırakılmamalı"

Başkan Joe Biden da sosyal medya Platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, olaya tepki göstererek, "3 yaşındaki Filistin asıllı bir Amerikalının havuzda boğulmaya çalışıldığı haberi beni derinden rahatsız etti" ifadelerini kullandı. Biden, "Hiçbir çocuk şiddet içeren saldırılara maruz bırakılmamalıdır. Kalbim mağdur çocuğun ailesiyle birlikte" dedi. - TEXAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Teksas'ta 3 Yaşındaki Filistin Asıllı Kız Çocuğunu Boğmaya Çalışan Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Teksas'ta 3 Yaşındaki Filistin Asıllı Kız Çocuğunu Boğmaya Çalışan Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika
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