Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat'ın davası ertelendi - Son Dakika
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Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat'ın davası ertelendi

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Kendisine ulaşmak isteyen kişiyle yaptığı telefon görüşmesini numara görünecek şekilde hukuka aykırı olarak sosyal medyadan ifşa ettiği iddia edilen Engin Polat'ın 9 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Polat sistem kurulamadığı için duruşmaya katılamazken mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

18.06.2024 10:57
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İstanbul'da 2023 yılında kendisine ulaşmak için iş yerini arayan Halil İbrahim Kalkan ile yaptığı telefon görüşmesini numara görünecek şekilde hukuka aykırı olarak sosyal medya hesabından ifşa ettiği iddia edilen Engin Polat'ın 9 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Halil İbrahim Kalkan ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Engin Polat ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlantı kurulamadığı gerekçesiyle katılamadı.

"HEM ENGİN POLAT'TAN HEM BENİ HABERSİZ ÇEKEN ŞAHISTAN ŞİKAYETÇİYİM"

Duruşmada söz alan müşteki Kalkan, "Ben olay günü Pendik'te bulunan şirketine gitmiştim. Yanında bulunan kişiler benden habersiz benim görüntülerimi almışlar. Ben hem Engin Polat'tan hem de beni habersizce çeken diğer şahıslardan şikayetçiyim" şeklinde konuştu. Sanık Engin Polat'ın avukatı ise aranan Pendik şubesinin müvekkiline ait olmadığını, yalnızca eşi Dilan Polat'ın isim hakkını alan bir şube olduğunu, müvekkilinin ne yönetici ne de sahibi olduğunu belirterek müvekkili Engin Polat'ın savunmasından sonra ayrıntılı savunma yapacaklarını söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Engin Polat'ın SEGBİS ile duruşmaya bir sonraki celse katılabilmesi için cezaevine yazı yazılmasına ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat'ın davası ertelendi

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Kalkan'ın şüpheli Engin Polat'a ulaşmak amacıyla iş yerini aradığı, iş yerinde bulunan çalışanlara Polat'ı sorduğu, telefon görüşmesinin, telefon numarası görülecek şekilde Polat'ın çalışanları tarafından kayıt altına alındığı ve şüpheli Engin Polat'ın bu görüntüleri sosyal medya hesabından müştekinin numarası görülecek şekilde paylaştığı anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Engin Polat'ın müşteki Kalkan ile kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa ettiği, müştekiye ait GSM bilgisinin yer aldığı görüntüleri paylaşarak üzerine atılı suçları işlediği kaydedildi. İddianamede şüpheli Engin Polat'ın 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' ve 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat\'ın davası ertelendi
Kaynak: İHA

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