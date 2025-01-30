TEM'de kaza: Sürücü fırtına gibi gitti

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TEM'de takla atan cipten fırlayan sürücü son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ - TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bariyere çarparak takla atan cipten fırlayarak hayatını kaybeden sürücü, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Ankara istikameti Dilovası geçişi Diliskelesi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Artun hakimiyetindeki 41 ART 193 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen cipin sürücüsü yola fırladı, araç ise takla atarak ters durdu. Aynı istikamette seyir halinde olan Ş.K. yönetimindeki 34 TBM 90 plakalı ticari taksi ise duramayarak cipe çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler Volkan Artun ile taksici Ş.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Artun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Artun'un cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Körfez Esentepe Mahallesi Ulu Cami'de kılınan namazının ardında İlimtepe Mezarlığı'na defnedildi.