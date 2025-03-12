TEM'de Korkunç Kaza: Yerde Yatan Kişiye Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

TEM'de Korkunç Kaza: Yerde Yatan Kişiye Çarptı

Geniş Video İzle

TEM Otoyolu'nda bir sürücü, yol ortasında yatan kişiye çarpıp sürükledi, hayatını kaybetti.

12.03.2025 03:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM'de ilginç kaza: Yolun ortasında yatan kişiye çarpıp metrelerce sürükledi

Yolda yatan kişiye çarpan sürücü, şahsı başka bir aracın ezdiğini iddia etti

İSTANBUL - TEM Otoyolu yan yolda seyreden otomobil, yolun ortasında yerde yatan kişiyi fark etmeyerek üstünden geçti ve metrelerce sürükledi. Ne olduğunu anlamak için aracından aşağı inen ve yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini gören sürücü, polis ekiplerine haber verdi. Sürücü, çarptığı kişinin başka bir araç tarafından ezilerek hayatını kaybettiğini iddia etti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu yan yol Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yol boyunca 35 EDC 35 plakalı aracı ile seyreden Selahattin D., yerde yolun ortasında yatan kişinin üzerinden geçti ve bir süre şahsı sürükledi. Selahattin D., aracını sağa çekip baktığında yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini fark etti ve trafiği durdurup polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları incelemede hayatını kaybeden kişinin 34 yaşındaki Yunus Yıldırım olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği durdurduktan sonra yaptıkları incelemede Yunus Yıldırım'ın yol boyunca 34 KUH 576 plakalı motosikleti ile seyrederken henüz bilinmeyen bir sebeple motosikletini emniyet şeridine park edip karşıya geçmeye çalışırken aracın çarpması ile hayatını kaybettiği öğrenildi. Yıldırım'a plakası öğrenilemeyen bir başka aracın çarptığı, çarpan aracın da olay yerinden uzaklaştığı Selahattin D. tarafından iddia edildi. Yıldırım'a ölümüne hangi aracın neden olduğu araştırılıyor.

2. araç iddiası

Selahattin D., aracıyla yerde yatan Yunus Yıldırım'ın üzerinden geçmeden önce Yıldırım'ın hayatını kaybetmiş olduğunu iddia etti. Selahattin D.'nin ifadesi alınırken feci şekilde hayatını kaybeden 35 yaşındaki Yıldırım'ın cenazesi ise olay yerine gelen cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazenin kaldırılmasının ardından polis ekipleri kapatılan yolu yeniden trafiğe açtı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yunus Yıldırım, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TEM'de Korkunç Kaza: Yerde Yatan Kişiye Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı
4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü
Kanada, ABD’ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı Kanada, ABD'ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi Hepsi birden istifa etti Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti
“Siz misiniz muhbirlik yapan“ deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti "Siz misiniz muhbirlik yapan!" deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti
Mertens’in neden oynamadığı ortaya çıktı Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü
Devrim Kabacaoğlu ’Bahar’a veda ediyor Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor
Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak

01:03 MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı
22:58 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü
22:58 Kanada, ABD’ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı Kanada, ABD'ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı
21:24 ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
20:20 Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi Hepsi birden istifa etti Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti
09:19 “Siz misiniz muhbirlik yapan“ deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti "Siz misiniz muhbirlik yapan!" deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti
09:19 Mertens’in neden oynamadığı ortaya çıktı Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
09:09 Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü
09:05 Devrim Kabacaoğlu ’Bahar’a veda ediyor Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor
09:05 Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
08:41 Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 03:30:19. #7.12#
SON DAKİKA: TEM'de Korkunç Kaza: Yerde Yatan Kişiye Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.