TEM'de Otobüs-Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

TEM'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KOCAELİ - TEM Otoyolu'nun Kocaeli'nin Gebze ilçesi geçişinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikameti Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde G.Ö. hakimiyetindeki 31 AIA 251 plakalı otomobil ile Ö.İ. idaresindeki 34 GV 1700 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü G.Ö. ile yolcular S.Ö. ve araç içerisinde sıkışan H.Ö. yaralandı. H.Ö., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan H.Ö. ile S.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.