TEM'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar - Son Dakika
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TEM'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar

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TEM\'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar
20.06.2025 18:31
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TEM\'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar
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TEM Otoyolu'nda araçlarından inip tartışmaya başlayan bir çifte müdahale etmek isteyen motosiklet sürücüsü ile eşi, bıçaklı saldırının hedefi oldu. Olay saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Dün TEM Otoyolu'nda seyreden bir otomobil sürücüsü ve yanında bulunan kadın arasında Eyüpsultan mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Otomobili yol kenarına park eden sürücü ve kadın aşağı inerek tartışmaya devam etti.

TEM'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar

TARTIŞAN ÇİFTE MÜDAHALE ETMEK İSTERKEN DEHŞETİ YAŞADILAR

Bu sırada yanında eşi bulunan, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü durumu fark ederek tartışmaya müdahale etmek istedi. Motosikletini yol kenarına park eden sürücü ve eşi, elinde bıçak olan adam ve kadının yanına giderek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün müdahalede bulunmasına tepki gösterdi. Elindeki bıçakla, yanında eşi bulunan motosiklet sürücüsüne saldırmaya başladı. Eşini korumak isteyen kadın araya girdi. Ancak saldırgan, bıçakla motosikletliyi hedef almaya devam etti.

TEM'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar

KADIN OLAN BİTENİ UZAKTAN İZLEDİ

Saldırganın tartıştığı kadın ise olup bitenleri uzaktan izledi. Müdahale etmeyen kadın, saldırganın motosiklet sürücüsüne saldırısı sona erdikten sonra yanına giderek onu otomobile yönlendirdi. Ardından birlikte geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştılar.

TEM'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ, SALDIRGAN KAÇTI

Bazı sürücüler de yaşananları fark edip araçlarını durdurarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Aynı dakikalarda yolda ilerleyen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri durumu fark ederek olay yerine geldi. Ancak saldırgan ve yanındaki kadın, geldikleri araca binerek hızla uzaklaştı.

TEM'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar

GÖRÜNTÜLER ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan o anlar bir aracın araç içi kamerasına yansırken, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olaya ilişkin başlattığı çalışmalar sürüyor.

TEM'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar

Motosiklet, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TEM'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ayhan Sevilir:
    duyarlı insan olmak ve hatta insan olmak bile zararlı hale geldi. 286 1 Yanıtla
  • Haydar Demir:
    DİKKAT EDİN ARAYA GİRİP MÜDAHALE EDERKEN KENDİ CANINIZDA ÖNEMLİ ARAYA GİRİP ARADA ÖLMEYİN ŞUAN İNSANLAR SICAKTAN EKONOMİK SORUNLARDAN BUNALIMDA HERŞEY GÜZEL OLACAK DİYORUZ AMA MALESEF Bİ ÇEKİDÜZEN LAZIM HER AĞLAYANA MAMA OLMAZ DİKKAT 115 9 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Bizler böyle tırafikte sokakta kavga ederken elin oğlu bir düğmeyle köprülerini fabrikalarını kıritik yerlerini yok ediyor Biz böyle boş işlere devam 93 4 Yanıtla
  • Ercan Özcan:
    bak işine kardeşim yoluna bak sana ne ya adam elinde bıçak var bende hiçbir şey yok 82 6 Yanıtla
  • Abdullah Söylemez:
    bunun gibi yol magandararın hesabını gürmesi lazım devlet veya hükümet her neyse 67 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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