 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Kamyon ile Tırın Çarpıştığı Kaza - Son Dakika
Üye Girişi

TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Kamyon ile Tırın Çarpıştığı Kaza

Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde meydana gelen kazada kamyon ile tır çarpıştı. Kazada maddi hasar yaşanırken, kamyon sürücüsü vatandaşların yardımıyla kırılan ön camdan çıkarıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Kamyon ile Tırın Çarpıştığı Kaza
19.12.2023 - 18:59,
Abone Ol

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kamyon ile tırın çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatılırken, kamyon sürücüsü vatandaşların yardımıyla aracın kırılan ön camından çıkartıldı. Kaza sebebiyle otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu geçişi Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan F.B. idaresindeki 33 PT 842 plakalı kamyon aynı yönde giden Azerbaycan uyruklu E.G. hakimiyetindeki 57-CJ-071 plakalı Volvo marka tıra arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durup yardıma koştu. Sürücü F.B. vatandaşların yardımıyla kamyonun kırılan ön camından çıkartıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza sebebiyle otoyolun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince orta ve sağ şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, kazalı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocaeli, Ankara, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Kamyon ile Tırın Çarpıştığı Kaza - Son Dakika


18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39
İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:17
İsrail ''Gazze'de yeni bir insani araya hazırız'' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi İsrail ''Gazze'de yeni bir insani araya hazırız'' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03
Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36
Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi

Son Dakika
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:17 İsrail "Gazze'de yeni bir insani araya hazırız" dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03 Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36 Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi
16:35 Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı
16:14 Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 19:05:56. #1.12#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Kamyon ile Tırın Çarpıştığı Kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement