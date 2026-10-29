TEM Otoyolu Kumburgaz'da arızalı araca çarpan binek araçta 1 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TEM Otoyolu Kumburgaz'da arızalı araca çarpan binek araçta 1 kişi hafif yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
TEM Otoyolu Kumburgaz\'da arızalı araca çarpan binek araçta 1 kişi hafif yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
TEM Otoyolu Kumburgaz\'da arızalı araca çarpan binek araçta 1 kişi hafif yaralandı
Haber Videosu

TEM Otoyolu Kumburgaz mevki Silivri istikametinde saat 11.00 sıralarında arızalı araca arkasından gelen binek aracın çarpması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Kaza yerine bakarken Avcılar istikametinde 2 araç maddi hasarlı kaza yaptı ve bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu Kumburgaz mevki Silivri istikametinde, arızalanan araca arkasından gelen başka bir aracın çarpması sonucu kaza yaşandı. Yaşanan kazada 1 kişi yaralanırken Avcılar istikametine giden 2 araçta kazayı seyrederken maddi hasarlı kaza yaptı. Bölgede trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu Kumburgaz mevki Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere 34 TV 8111 plakalı hafif ticari araç yol ortasında aniden arızalanarak durdu. Seyir halindeki 34 NTR 034 plakalı binek araç duramayarak arızalı araca çarptı. Kaza sonrası binek otomobil sürücüsü hafif yaralanarak olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazaya bakarken kaza yaptılar

Olay yerinde Avcılar istikametine seyreden 2 aracın ise, kaza yerine bakarken maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazalar sonrası araçlar kaldırılırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaAvcılarGüncelTrafikKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Sergen Yalçın’a büyük şok Telefonlarını bile açmıyorlar Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
22 metrelik uçuruma yuvarlandılar 15 yaşındaki Eylül’den acı haber 22 metrelik uçuruma yuvarlandılar! 15 yaşındaki Eylül'den acı haber
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
Netanyahu’nun kaderi bu oylara bağlı Sayım başladı Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not 5 kişi gözaltına alındı İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı
Asırlık gelenek bu evde yaşıyor Askere giden her genç buradan ekmek yiyor Asırlık gelenek bu evde yaşıyor! Askere giden her genç buradan ekmek yiyor
Sarıgül hakkında ağır iddia Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
12:21
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
12:17
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
11:36
GSS primlerine af geliyor Milyonlarca kişinin borcu silinecek
GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek
11:16
Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Türkiye Yüzyılı“ vurgulu mesaj
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj
11:15
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
10:49
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
10:29
Sarıgül hakkında ağır iddia Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
09:51
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 13:01:05. #7.12#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu Kumburgaz'da arızalı araca çarpan binek araçta 1 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android