TEM Otoyolu Kumburgaz\'da arızalı araca çarpan binek araçta 1 kişi hafif yaralandı

TEM Otoyolu Kumburgaz'da arızalı araca çarpan binek araçta 1 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TEM Otoyolu Kumburgaz mevki Silivri istikametinde saat 11.00 sıralarında arızalı araca arkasından gelen binek aracın çarpması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Kaza yerine bakarken Avcılar istikametinde 2 araç maddi hasarlı kaza yaptı ve bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
TEM Otoyolu Kumburgaz mevki Silivri istikametinde, arızalanan araca arkasından gelen başka bir aracın çarpması sonucu kaza yaşandı. Yaşanan kazada 1 kişi yaralanırken Avcılar istikametine giden 2 araçta kazayı seyrederken maddi hasarlı kaza yaptı. Bölgede trafikte yoğunluk oluştu.
Kaza saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu Kumburgaz mevki Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere 34 TV 8111 plakalı hafif ticari araç yol ortasında aniden arızalanarak durdu. Seyir halindeki 34 NTR 034 plakalı binek araç duramayarak arızalı araca çarptı. Kaza sonrası binek otomobil sürücüsü hafif yaralanarak olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kazaya bakarken kaza yaptılar
Olay yerinde Avcılar istikametine seyreden 2 aracın ise, kaza yerine bakarken maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazalar sonrası araçlar kaldırılırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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