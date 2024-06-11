TEM Otoyolu'nda Hafif Ticari Araç Kamyonete Arkadan Çarptı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde hafif ticari araç kamyonete arkadan çarptı. Sürücünün yaralandığı kazada hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Kaza, 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Tepetarla mevkisinde meydana geldi. N.M. idaresindeki 34 NZ 0248 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, H.S. hakimiyetindeki 34 DMK 199 plakalı Ford marka kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü N.M. araç içinde sıkıştı. 112 Acil Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak, ambulansa alındı. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
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