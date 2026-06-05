Ahmet Ataç ilk duruşmaya katılmadı - Son Dakika
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Ahmet Ataç ilk duruşmaya katılmadı

Ahmet Ataç ilk duruşmaya katılmadı
05.06.2026 13:10  Güncelleme: 13:22
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Eskişehir'de Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve beraberindeki yetkililer hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Başkan Ataç sağlık raporu sunarak duruşmaya katılmazken, davacı işletmeci yıkım kararlarında ayrımcılık yapıldığını iddia etti. Duruşma 2 Ekim'e ertelendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve beraberindeki belediye yetkilileri hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Başkan Ataç, mahkemeye sağlık raporu sunarak duruşmaya katılmadı.

Tepebaşı Belediyesi sınırları içerisinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi alınan ancak sonrasında ruhsata aykırı yapılaşma tespit edilen yerlerle ilgili yıkım süreçlerinin yürütülmediği iddiasıyla başlatılan yargı sürecinde ilk duruşma bugün gerçekleştirildi. İddianamede, belediye encümenince yıkım kararı alınan benzer mahiyetteki dosyalar arasında ayrımcılık yapıldığı ve yasal mevzuatın bazı işletmelere uygulanmadığı öne sürülmüştü.

"Duruşma ileri günlere ertelendi"

19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine, dosyada şüpheli olarak yer alan Belediye Başkan Yardımcısı N.Ç. ve eski Yapı Kontrol Müdür Vekili H.K. katıldı. Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın ise mahkemeye sağlık raporu sunarak duruşmaya katılmadı. Başkan Ataç'ın dinlenmesine ve gerekli evrakların tamamlanmasını için mahkeme heyeti, duruşmayı 2 Ekim saat 09.30'a erteledi.

"Zevk alarak dükkanımı yıktılar"

Davacı ve işletmeci olan Erdem Büyük adliye önünde yaptığı işletmeci, "Değirmen adlı işletmenin işletmecisiydim. 2023 yılında işletmemizde bir yıkım yapıldı, fiziki bir yıkım. İdare mahkemesinin kararı iptal etmesine rağmen işletmemizi şahsi husumet güderek yıktılar. Süreç bizim için çok zor geçti. Sonuçta bizim burası ekmek teknemizdi ve bu yıkımı basınla beraber hep beraber paylaşarak yaptılar, haber yaptırdılar, davulla zurnayla yaptılar. Bundan zevk alarak yaptılar bu işi. Bugün de bunun yargılaması yapıldı. Anayasanın eşitlik ilkesine göre tüm vatandaşlar eşit yargılanmak zorundalar. Kendi aralarında da zaten konuşuluyordu bu; 'burayı yıkarsak diğer tarafları da yıkmamız gerekiyor, burayı yıkmayalım' diye kendi aralarında konuşuluyordu. Fakat bizimkini yıktılar. Şu anda görevi kötüye kullandıkları için bugün yargılamaları başladı. Burada gerçekten bir görevi kötüye kullanma var" dedi.

"532 işletmeye aynı idari işlem uygulandığı halde yıkmamışlar"

Davacının avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener ise, "Duruşmamız ekim ayının başına bırakıldı. Görevi kötüye kullanma sebebiyle yargılanıyorlar. Öncelikle biz adalete güveniyoruz, mahkemenin kararına güveniyoruz, delillerimizi gereği gibi sunduk. Burada bir yıl içinde yıkılmayan, bizimki yıkılmış ama 532 işletme var. 2022 yılında 532 işletmeye aynı idari işlem uygulandığı halde yıkmamışlar. Yine 2023'te 102 işletmeye aynı işlem uygulandığı halde yıkmamışlar. Ama husumet gözeterek müştekinin yerini yıktıklarını biz beyan ettik. Bunun sonucunda da yani ihmal ettikleri işlemlerle ilgili olarak da, yaptıkları işlemle ilgili olarak da sorumluluklarını yerine getirmediler. Biz yargının gereğini yapacağına inanıyoruz. Davada Belediye Başkanı sıfatıyla Ahmet Ataç, Belediye Başkan Yardımcısı olarak Nuray Çayır ve Hüseyin Karanfil Bey inşaat mühendisi sıfatıyla yargılanıyorlar" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahmet Ataç ilk duruşmaya katılmadı - Son Dakika

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