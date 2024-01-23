Teröristlerin 37 yıl önce katlettiği vatandaşlar mezarları başında dualarla anıldı

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Başyurt Efeler Mahallesinde 37 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 7'sı çocuk 10 kişi mezarları başında dualarla anıldı.

Bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından 23 Ocak 1987'de Başyurt Efeler Mahallesinde 7'sı çocuk 10 şehit mezarları başında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilerek anma programı düzenlendi. Şehitler için düzenlenen anma törenine, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Midyat Emniyet Müdürü Orhan Koç, Midyat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Kalender Savaş Ünal, Altıntaş Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Ortak, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Mahsum Cengiz, kurum amirleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

"PKK Kürtleri temsil etmiyor"

4 kardeşi şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Şirin Akçay, katliamın 23 Ocak 1987'de yaşandığını söyledi. Akçay, "2 gurup halinde geldiler. Bir gurup akrabamız olan Kadri Ağırman'ın evine, diğer gurup ise bizim eve geldi. 7 çocuk katledildi. 1 korucu 2 tane de sivil olmak üzere toplam 10 şehit verdik. Terör örgütünün ilk bebek katliamıdır; ilk vahşetidir. Bizim her sene burada toplanmamızın nedeni, kinimizi diri tutmak içindir. Bir de PKK terör örgütü her defasında, Kürtleri temsil ettiğini Kürtlerin vekili olduklarını söylerler, kesinlikle PKK terör örgütü bizi temsil etmiyor. Bizim kimsenin temsiline ihtiyacımız yok, bizim Türkiye Cumhuriyetimiz var. Allah'ımıza hamd olsun. HDP'li kravatlı teröristlerde bizi temsil etmiyorlar; bunu da ayrıca ifade edeyim, biz bebek katliamını bir Siyonist İsrail'den gördük birde PKK'dan gördük. Bu bölgede kaç çocuk katledildi. Hiç kimse bunun hesabını sormuyor. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, kanımızın son damlasına kadar mücadelemiz devam edecektir. Biz hiçbir zaman teröre, teröriste geçit vermedik; ülkemizi parçalatmayacağız, kesinlikle mücadelemiz kanımızın son damlasına kadar, son nefesimize kadar devam edecektir" dedi.