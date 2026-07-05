THKP/C Operasyonu: 39 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, THKP/C Dev-Yol Devrimci Hareket terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, THKP/C Dev-Yol Devrimci Hareket terör örgütünün gençlik yapılanması olarak faaliyet gösterdiği değerlendirilen Devrimci Gençlik Dernekleri içerisinde yer aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, haklarında teknik takip kapsamında iletişimin tespiti tedbirleri uygulanan, ayrıca MASAK ve HTS incelemeleri yapılan 50 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, bugün saat 04.30 sıralarında İstanbul'da 53, Aksaray'da 1, Kırklareli'nde 1, Kocaeli'de 3, Ankara'da 2, Niğde'de 1, Ağrı'da 1 ve İzmir'de 1 olmak üzere toplam 63 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, tabancaya ait 8 fişek, 11 adet 45 kalibre fişek, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL