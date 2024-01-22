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Thodex Soruşturması: Faruk Fatih Özer'e 11 Bin 462 Yıla Kadar Hapis İsteniyor - Son Dakika
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Thodex Soruşturması: Faruk Fatih Özer'e 11 Bin 462 Yıla Kadar Hapis İsteniyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Thodex kripto para borsasıyla ilgili yürüttüğü ikinci soruşturma tamamlandı. Faruk Fatih Özer ve diğer 21 şüpheli hakkında hazırlanan 120 sayfalık iddianamede, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık ve örgüt kurma ve yönetme suçlarından 11 bin 462 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Thodex'in veri tabanı incelendiğinde 94 milyon TL'lik vurgunun yapıldığı ve mağdurların paralarının kripto paraya dönüştürülerek yurt dışındaki borsalara aktarıldığı tespit edildi.

Thodex Soruşturması: Faruk Fatih Özer\'e 11 Bin 462 Yıla Kadar Hapis İsteniyor
22.01.2024 - 13:53,
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Kripto para borsası Thodex'e ilişkin yürütülen ikinci soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Faruk Fatih Özer hakkında 11 bin 462 yıla kadar hapis istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın binlerce kişinin mağdur edildiği kripto para borsası Thodex'e ilişkin yürüttüğü ikinci soruşturma tamamlandı. Faruk Fatih Özer'inde aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 120 sayfalık iddianame düzenlendi.

11 bin 462 yıla kadar hapis istemi

Hazırlanan iddianamede, Faruk Fatih Özer'inde aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Örgüt kurma ve yönetme" suçlarından 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

94 milyonluk vurgun

Fatih Faruk Özer'le birlikte 7 şüpheli örgüt yöneticisi, 13 şüpheli ise örgüt üyesi olmakla suçlandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu, Thodex'in veri tabanını mercek altına alarak sistem üzerinden yapılan her işlem incelendi. Hazırlanan rapora göre vurgunun miktarı 94 milyon TL olarak kaydedildi. Mağdurların parasının büyük kısmının kripto paraya dönüştürülerek yurt dışındaki borsalara aktarıldığı da tespit edildi. Şüphelilerin yakınları üzerine bir altın şirketi kurduğu da belirlendi. Hiçbir faaliyeti olmayan bu şirket aracılığıyla da fiziki altın alındı. 572 kişinin müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianame gönderildiği mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından başlayacak.

Ne olmuştu

Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında 31 Mart 2022 tarihinde hazırlanan iddianamede "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

7 Eylül 2023 tarihinde görülen karar duruşmasında ise sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'in, "nitelikli dolandırıcılık", "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Faruk Fatih Özer, Thodex, Fatih, Dolandırıcılık, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Thodex Soruşturması: Faruk Fatih Özer'e 11 Bin 462 Yıla Kadar Hapis İsteniyor - Son Dakika


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