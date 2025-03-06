Tır Apartman Duvarına Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Tır Apartman Duvarına Çarptı: 2 Yaralı

Tekirdağ'da tırın kontrolden çıkarak apartman duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

06.03.2025 16:52
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Tırın apartman duvarına çarptığı anlar kamerada: 1'i ağır 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da direksiyon başında sürücüsünün rahatsızlandığı tır, karşıda şeride geçerek yoldan çıktı. Önce park halindeki otomobile sonra da apartman duvarına çarpan tırda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzeri ŞOK Market yakınlarında meydana geldi. Sarılar yönünden Ali Osman Çelebi Bulvarı istikametine seyreden Turhan Göçmen idaresindeki Bulgaristan plaka tır, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu kontrolden çıktı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Kaldırımı aşarak karşı şeride geçen tır, önce park halindeki bir hafif ticari araca sonra da apartman duvarına çarptı. Kazada ağır yaralanan tır şoförü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tırda yolcu olarak bulunan şoförün eşi Gülseren Göçmen de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Anjiyo bölümüne alınan tır sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bina ve araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tır Apartman Duvarına Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika

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