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Tır Mezarlığa Girdi

Tır Mezarlığa Girdi

Kayseri'de kontrolden çıkan tır, mezarlığa girdi; sürücü yara almadı, soruşturma başlatıldı.

23.11.2024 15:12
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kontrolden çıkan tır mezarlığa girdi.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Kayseri- Malatya kara yolu Karatay mahallesi mevkiinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü; henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak mezarlığa girdi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yara almazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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