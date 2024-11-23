3.Sayfa

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kontrolden çıkan tır mezarlığa girdi.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Kayseri- Malatya kara yolu Karatay mahallesi mevkiinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü; henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak mezarlığa girdi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yara almazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ