Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kontrolden çıkan tır mezarlığa girdi.
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Kayseri- Malatya kara yolu Karatay mahallesi mevkiinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü; henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak mezarlığa girdi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yara almazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tır Mezarlığa Girdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?