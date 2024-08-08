Tır, otomobil ve 2 otobüsün karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 15 yaralı - Son Dakika
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Tır, otomobil ve 2 otobüsün karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 15 yaralı

Tır, otomobil ve 2 otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Kaza sonucunda İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

08.08.2024 21:22
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Tır, otomobil ve 2 otobüsün karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 15 yaralı

Tır, otomobil ve 2 otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası: 15 yaralı

KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tır, otomobil ve 2 otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Ortalık savaş alanına dönerken İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul İstikameti Gültepe Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 31 AA 371 plakalı tır, 54 DE 086 plakalı otomobil ile 27 LM 817 ve 07 PS 762 plakalı 2 şehirler arası otobüs zincirleme kazaya karıştı. Kaza sebebiyle ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 15 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis tek şeritten yolu trafiğe açtı. Araçlar kaza sebebiyle hasar alırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazayı anlatan otomobil sürücüsü, "Önce otobüsler birbirine sonra bize vurdu. Bizde savrulup tıra vurduk. 4 araç kazaya karıştı. Bizde çok şükür yaralı yok" dedi.

Kaynak: İHA

İstanbul, trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tır, otomobil ve 2 otobüsün karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 15 yaralı - Son Dakika

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