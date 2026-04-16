Tırını tamir ederken aracın hareket etmesiyle ezilerek can verdi

Hatay’da tırını tamir ettiği sırada aracın hareket etmesi sonucu tekerlerin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Olay, Dörtyol-Erzin otoyolunda meydana geldi. 41 yaşındaki Mahmut Dadaş, 33 AKR 54 plakalı tırını tamir ettiği sırada dingilin hareket etmesiyle aracın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dadaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)