Tırını tamir ederken aracın hareket etmesiyle ezilerek can verdi
Tırını tamir ederken aracın hareket etmesiyle ezilerek can verdi

16.04.2026 09:39
Hatay’da tırını tamir ettiği sırada aracın hareket etmesiyle tekerlerin altında kalan 41 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DİNGİL HAREKET EDİNCE FACİA YAŞANDI

Olay, Dörtyol-Erzin otoyolunda meydana geldi. 41 yaşındaki Mahmut Dadaş, 33 AKR 54 plakalı tırını tamir ettiği sırada dingilin hareket etmesiyle aracın altında kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dadaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, Jandarma, Hatay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yusuf Develi Yusuf Develi:
    Aksilik anında paniklememek lazım önce can güvenliği Allah rahmet eylesin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:31
09:29
09:06
08:23
07:52
07:32
07:20
