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Tırla babasının kullandığı araca çarptı, yanan tırdan son anda kurtuldu - Son Dakika
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Tırla babasının kullandığı araca çarptı, yanan tırdan son anda kurtuldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Sedat Dayan'ın yönetimindeki tır, babasının kullandığı araca arkadan çarparak alevlerin arasında mahsur kaldı. Babası Avni Dayan'ın cesur müdahalesiyle yaralı olarak kurtarılan Sedat Dayan, tedavi altına alındı.

Tırla babasının kullandığı araca çarptı, yanan tırdan son anda kurtuldu
05.01.2024 - 22:58,
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Tırla babasının kullandığı araca çarptı, yanan tırdan son anda kurtuldu

Alevlerin arasında kalan yaralı oğlu için canını hiçe saydı

İran'a giderken babasının kullandığı tıra arkadan çarpan Sedat Dayan'ın yönetimindeki tır alev alev yandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde babasının kullandığı tıra arkadan çarparak alevlerin arasında mahsur kalan Sedat Dayan, babasının canını hiçe sayıp alevlerin arasına dalmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde ilçenin Esendere yolu üzerinde bulunan polis noktasının yakınında meydana geldi. Yüksekova istikametinden İran'a doğru giden ve direksiyon hakimiyetini kaybeden Sedat Dayan yönetimindeki tır önünde giden babası Avni Dayan'ın idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan tırda mahsur kalan Sedat Dayan, babası Avni Dayan'ın zorlu mücadelesiyle sıkıştığı yerden alevlerin arasından yaralı olarak çıkartıldı.

Tırın alevlere teslim olduğunu gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaralı Sedat Dayan ise ilk müdahalesinin ardında Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ayağı kırıldığı öğrenilen Sedat Dayan'ın tedavisi devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tırla babasının kullandığı araca çarptı, yanan tırdan son anda kurtuldu - Son Dakika


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