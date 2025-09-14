Titus Tüneli\'nde Düşen Vatandaş Kurtarıldı

Hatay'da tarihi Titus Tünel'inde gezdiği esnada dengesini kaybederek düşen ve yaralanan vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Samandağ ilçesinde bulunan tarihi Titus Tüneli'nde yaşandı. Tünel içerisinde dengesini kaybederek düşen vatandaş, yaralanarak mahsur kaldı. Yaralanan vatandaş, itfaiye ekiplerinin koordineli müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. - HATAY