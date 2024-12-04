Tofaş Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

3.Sayfa

Ortadan ikiye bölünen Tofaş, 1 kişiye mezar oldu

Aydınlatma direğe çarpan otomobil ikiye bölündü

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aydınlatma direğine çarptıktan sonra ortadan ikiye bölünen Fiat Tofaş marka otomobildeki 2 kişiden biri öldü, diğeri ise ağır yaralandı.

Kaza Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Mescit Mahallesi 19 Mayıs Caddesi İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç., idaresindeki 22 AAV 517 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine feci bir trafik kazası yaşandı.

Sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü Ö.Ç., ilk önce beton refüje ardından ise aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü Ö.Ç. ile yanında yolcu olarak bulunan Ö.D., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 20 yaşındaki Ö.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 34 yaşındaki otomobil sürücüsü Ö.Ç.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.