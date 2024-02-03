Eskişehir'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) çekiliş sonucu arsa almaya hak kazanan vatandaşları arayıp "Arsanızın tapusu çıktı, tapuyu almak için 10 bin TL para yatırmanız gerekiyor" diyerek 43 olayda toplam 430 bin TL dolandırıcılık yapan S.O. polis ekiplerince Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilde gerçekleşen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) yapmış olduğu arsa çekilişine katılan veya çekiliş sonucu arsa almaya hak kazanan vatandaşları arayıp TOKİ'de görevli olduğunu belirten S.O. isimli şüphelinin "Arsanızın tapusu çıktı, tapuyu almak için 10 bin TL para yatırmanız gerekiyor" diyerek hak sahiplerini dolandırdığı bilgisi alındı. Tapu Müdürlüğü'nde böyle bir işlemin gerçek olmadığını öğrenen hak sahiplerini kandıran şüpheli, 43 olayda toplam 430 bin TL dolandırıcılık gerçekleştirdi. Ekiplerce şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalanan S.O., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ESKİŞEHİR
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Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de TOKİ dolandırıcılığı: 43 olayda 430 bin TL vurgun - Son Dakika
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