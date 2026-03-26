TotalEnergies 1300 Çalışanını Tahliye Etti
TotalEnergies 1300 Çalışanını Tahliye Etti

26.03.2026 20:41
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılar nedeniyle TotalEnergies Orta Doğu'dan 1300 çalışanını geri çekti.

Fransız enerji devi TotalEnergies, İsrail ve ABD'nin İran'a karşı başlattığı saldırıların ardından Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerinden yaklaşık bin 300 çalışanını tahliye etti.

İsrail ve ABD'nin İran'a karşı başlattığı saldırılar devam ederken, uluslararası şirketler bölge ülkelerinden çalışanlarını geri çekiyor. Fransız enerji devi TotalEnergies, İsrail ve ABD'nin İran'a karşı başlattığı saldırıların ardından Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerinden yaklaşık bin 300 çalışanını tahliye etti.

TotalEnergies Genel Müdürü Patrick Pouyanne, söz konusu çalışanların Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Suudi Arabistan ve Irak'tan tahliye edildiğini belirtti. Pouyanne, temel faaliyetlerin sürdürülmesi için sadece sınırlı sayıda yerel çalışan ve yüklenicinin bölgede kaldığını ifade etti. - RİYAD

