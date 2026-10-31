Trabzon açıklarında 1 kişinin öldüğü kazada vinçler belgede kayıtlı çıkmadı - Son Dakika
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Trabzon açıklarında 1 kişinin öldüğü kazada vinçler belgede kayıtlı çıkmadı

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Trabzon açıklarında 1 kişinin öldüğü kazada vinçler belgede kayıtlı çıkmadı
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Trabzon açıklarında 1 kişinin öldüğü kazada vinçler belgede kayıtlı çıkmadı
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Trabzon'un yaklaşık 30 mil açığında 19 Ekim'de palamut avında vinç devrilmesiyle 4 balıkçı yaralandı, yaralılardan 1 kişi hastanede öldü. Teknenin denize elverişlilik belgesinde vinçlerin kayıtlı olmadığı belirlendi; kaptan, donatan ve vinç operatörünün ifadeleri alınacak.

Trabzon'da balıkçı teknesinde vinç sisteminin devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından yapılan incelemelerde, teknedeki vinçlerin denize elverişlilik belgesinde kayıtlı olmadığı tespit edildi.

Trabzon'un yaklaşık 30 mil açığında 19 Ekim'de meydana gelen kazada, palamut avı sırasında ağları tekneye çeken vinç sisteminin devrilmesi sonucu 4 balıkçı yaralandı. Yaralılardan 40 yaşındaki İzzet Sırtbaşı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazanın ardından yürütülen incelemeler kapsamında, teknenin denize elverişlilik belgesinde vinçlerin kayıtlı olmadığı belirlendi.

Yaşanan kazanın ardından Sürmene Yeniay Balıkçı Barınağı'nda bulunan teknede olay yeri inceleme ekipleri, makine mühendisi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı eşliğinde incelemeler yapıldı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla tekne kaptanı, tekne donatanı ve vinç operatörünün şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasına karar verilirken, teknede bulunan tayfalarında tanık olarak ifadelerine başvuruldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaTrabzonGüncelSon Dakika

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