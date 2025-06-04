Trabzon'da dün yaşanan sel ve taşkın felaketinin ardından kaybolan bir vatandaşı arama çalışmaları devam ederken, bir başka kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Trabzon'da önceki gece saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı. Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalışırken, bazıları ise iş yerlerine sığındı. Yollarda su birikmesi nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.
Şiddetli yağış dolayısıyla bazı araçlar yolda mahsur kaldı, birçok noktada ev ve iş yerlerini su bastı. Ekiplerin müdahalesiyle araç ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken, yağıştan etkilenen iş yerleri ve evlerin zemin ve bodrum katlarındaki temizlik çalışmaları sürüyor.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün yaşanan yoğun yağışın ardından Fatih Sultan Mahallesi Mervan Küme Evleri mevkiinde 75 yaşındaki Halil Satılmış sel sularına kapılarak kayboldu. Bugün Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bağlı Su Altı Kurtarma (SAK) Timi tarafından Satılmış'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Öte yandan ölen şahıs ile ilgili ailesi fertlerinin herhangi bir kayıp ihbarında bulunmadığı öğrenildi. Akçaabat ilçesindeki kayıp Hüseyin Aydın'ı arama çalışmaları ise sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Trabzon'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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