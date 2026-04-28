Trafik güvenliğine modern yatırım

Samsun'un Havza ilçesinde yapımı süren Şehit Orhan Mutlu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Samsun-Ankara karayolunda trafik güvenliğini güçlendirecek modern bir merkez olarak yükseliyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte Yenice Mahallesi'nde 22 dekar alan üzerinde inşaatı devam eden projede incelemelerde bulundu. Heyet, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen tesisin, sadece bir trafik denetim noktası olmanın ötesinde, kapsamlı bir hizmet alanı olarak planlandığı belirtildi.

Proje kapsamında hizmet binası, ofisler, sosyal donatı alanları ile eğitim ve yaşam birimlerinin yer alacağı modern bir uygulama noktasının oluşturulduğu ifade edildi. Merkezin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki trafik güvenliği ve denetim kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor. - SAMSUN