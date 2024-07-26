Trafik kazalarının meydana geldiği caddede esnaftan 'ışık' talebi - Son Dakika
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Trafik kazalarının meydana geldiği caddede esnaftan 'ışık' talebi

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Kayapınar Caddesi'nde sıklıkla trafik kazaları meydana gelmektedir. Esnaf, yaya geçidinde yetkililerin önlem almasını ve trafik ışıklarının konulmasını istemektedir. Son olarak, bir çocuğun yolun karşısına geçerken araca çarptığı kazada, şans eseri hayati tehlikesi olmadığı belirtilmiştir. Esnaf, yetkililerden bu kazaların önüne geçmek için acil önlemler alınmasını talep etmektedir.

26.07.2024 13:18
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Trafik kazalarının meydana geldiği caddede esnaftan "ışık" talebi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi'ndeki esnaf, kazaların sıklıkla meydana geldiği yaya geçidinde yetkililerin önlem almasını istedi.

Dün, Kayapınar Caddesi Gaziler Çeşme durağında ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna otomobil çarptı. Çocuk, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin çarpmasıyla savruldu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kayapınar Caddesinde meydana gelen trafik kazalarının çoğunun ölümlü ve yaralanmalı olduğunu dile getiren esnaf Ahmet Gökhan yetkililere, yaya geçidine trafik ışıklarının konulmasını istedi.

12 sene caddede esnaf olduğunu dile getiren Gökhan, "Dükkanımızın bulunduğu cadde üzerinde sürekli kazalar meydana geliyor. Yetkililerden bu kazaların olmaması için önlem almasını rica ediyoruz. Yaya geçidine bir ışık bırakılabilir. En son dün bir trafik kazası meydana geldi. Bir kadın çocuklarıyla yolun karşısına geçerken ışık olmadığı için otomobil çocuğuna çarptı" dedi.

Kuyumcu esnafı Abdurrahman Sağlam da, "Peyas Mahallesinde esnafım. Dün bir trafik kazası meydana geldi. Yaya geçidinde trafik ışığı olmadığı için yolun karşısına geçen bir çocuğa araç çarptı. Kazanın olduğu caddede araçlar hızlı geçtiği için haftanın en az 3 günü trafik kazası meydana geliyor. Yetkililer duruma bir çare bulmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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