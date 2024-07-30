Trafik Polisinden Genç Sürücüye Az Cezaya Karşılık Uzun Nasihat - Son Dakika
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Trafik Polisinden Genç Sürücüye Az Cezaya Karşılık Uzun Nasihat

Antalya'da maddi hasarlı bir kazanın ardından trafikte tehlike oluşturan genç sürücüye trafik polisi tarafından dakikalarca nasihat edildi. Polis, sürücüye araç kullanma kurallarını anlatarak daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Genç sürücüye emniyet kemerinin takılı olmaması ve aracın hızını ayarlamaması nedeniyle bin 380 TL para cezası kesildi.

30.07.2024 22:19
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Trafiği tehlikeye düşüren genç sürücüye trafik polisinden az ceza çokça nasihat

Alkolsüz çıkan sürücüye dakikalarca nasıl araç kullanması gerektiğini anlattı

Genç sürücüye emniyet kemerinin takılı olmamasından ve aracın hızını ayarlamamaktan bin 380 TL ceza uygulandı

ANTALYA - Antalya'da maddi hasarlı kaza incelemesi sırasında aracıyla trafikte tehlike oluşturulan otomobil sürücüsünü durduran polis, genç otomobil sürücüsüne dakikalarca nasihat etti. Trafik polisine daha dikkatli olacağına dair söz veren genç sürücü küçük bir ceza ile kurtuldu.

İlginç olay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Hasan Ali Yücel Caddesi ile Çevreyolu kesişiminde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından araç sürücülerine yardım eden trafik ekipleri, süratli bir şekilde gelerek diğer sürücüler için tehlike oluşturan ve kaza tehlikesi atlatan Murat Şaşmaz'ın kullandığı 07 VEZ 61 plakalı otomobili durdurdu. Evrakları incelenen ve yapılan alkol kontrolünde alkolsüz olduğu belirlenen genç sürücüye trafik polisi uzun süre nasihat etti.

Genç sürücüye trafik polisinden nasihat

Genç sürücüye, olaya kendi gözleriyle şahit olduğunu belirten trafik polisi "Kullandığın aracın özelliklerini bilmelisin, Aracınla viraja girerken hızını düşürürsen aracın spin atıp diğer araçlar için tehlike oluşturmazdı. Bundan böyle araç kullanırken daha dikkatli olmalı, hız yapmamalısın. Eğer ani şerit değiştirmesen ve aracının hızını ayarlamış olsan az önce yaşadığın kaza tehlikesini yaşamazdın" dedi. Trafik ekipleri genç sürücüye emniyet kemerinin takılı olmamasından ve aracın hızını ayarlamamaktan bin 380 TL para cezası uyguladı.

Kaynak: İHA

Antalya, trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trafik Polisinden Genç Sürücüye Az Cezaya Karşılık Uzun Nasihat - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafik Polisinden Genç Sürücüye Az Cezaya Karşılık Uzun Nasihat - Son Dakika
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