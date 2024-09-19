Trafikte Yaralanan Polis Taburcu Oldu

Durdurmak istediği motosikletlinin ezdiği polis taburcu oldu
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ters yönden seyreden motosiklet sürücüsünü durdurmak isterken yaraladığı polis memuru taburcu oldu. Ehliyetsiz sürücü ise tutuklandı.
Karadeniz Ereğli ilçesi Kayalık Sokak'ta geçen 17 Eylül günü trafikte ters yönde seyir eden ehliyetsiz motosiklet sürücüsü R.Y. (19); kendisini durdurmak isteyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Yücel Kökçü'ye çarparak altına aldı.
Kökçü'nün çarpmaya bağlı sol kolunda çatlak ve burun kısmında kırık meydana geldi. Hastaneye kaldırılan Kökçü, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.
Olaydan sonra polis merkezine götürülen R.Y. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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