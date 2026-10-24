Trafoda akıma kapılarak hayatını kaybeden 74 yaşındaki adam Ankara\'da toprağa verildi

Trafoda akıma kapılarak hayatını kaybeden 74 yaşındaki adam Ankara'da toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Keçiören'de iki gün önce elektrik trafosuna giren 74 yaşındaki adam akıma kapılarak hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla adam toprağa verildi.
Ankara'da girdiği elektrik trafosunda akıma maruz kalarak hayatını kaybeden 74 yaşındaki adam son yolculuğuna uğurlandı.
Keçiören'de iki gün önce meydana gelen olayda, bilinmeyen bir nedenden dolayı elektrik trafosunun içine giren 74 yaşındaki Durali Yaz, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Yaz için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Yaz'ın naaşı namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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