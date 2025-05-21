Traktör Altında Kalan 7 Yaşındaki Nur Hayatını Kaybetti

Babasının kullandığı traktörün altında kalmıştı... 7 yaşındaki Nur hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalarak ağır yaralanan 7 yaşındaki Nur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Paşaören Mahallesi'nde bulunan bir tarlada meydana geldi. Mehmet B.ailesini alıp 16 BBC 479 plakalı traktör ile tarlasını sürmeye gitti. Mehmet B. tarlasını sürdüğü sırada, geri manevra yapınca tarlada gezinen 7 yaşındaki kızı Nur'u fark etmeyerek üzerinden geçti. Başının üzerinden lastiğin geçtiği çocuk ağır yaralandı. Kızını ezen baba, şok geçirdi. Ağır yaralanan 7 yaşındaki Nur Bayrak, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. 7 yaşındaki Nur Bayrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.