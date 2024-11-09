Traktör Kazasında 1 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti

Kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde tarlaya giden 1 çocuk babası adam sürdüğü traktörün altında kalıp hayatını kaybetti.
Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörü ile zeytin bahçesindeki suyu kapatmaya giden 1 çocuk babası Mehmet Biçer, yol kenarındaki çukura girdikten sonra, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun dışına çıktı. Kazayı gören çevredekiler hemen 112 Ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altında kalan 37 yaşındaki adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından, Biçer'in cesedi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
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