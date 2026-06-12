Traktör Sürücülerine Eğitim

Bilecik İl Jandarma Komutanlığa bağlı ekiplerce 50 traktör sürücüsüne eğitim verildi.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 1 Jandarma Motorize Trafik Timleri'nce merkeze bağlı Taşçılar Köyü'nde 50 traktör sürücüsüne eğitim verildi. Sürücülere traktörde rops demiri, üçgen reflektör, tepe lambası ve genel trafik kuralları ile bilgilendirmeler yapıldı. - BİLECİK
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