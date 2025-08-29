Tramvayda kadınların görüntülerini çeken sapığa linç girişimi - Son Dakika
29.08.2025 15:05
Samsun'da cep telefonuyla genç bir kadının görüntülerini çektiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından darbedilerek polise teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı tramvay istasyonunda taciz olayı yaşandı.

KADINLARI ÇEKEN SAPIĞA MEYDAN DAYAĞI

Edinilen bilgiye göre, tramvay içinde genç bir kadının cep telefonu ile fotoğraflarını çektiği iddia edilen C.A. (51), kadının tepkisi sonucu vatandaşlar tarafından darbedilerek polise teslim edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Genç kadının şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan C.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

