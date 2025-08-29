Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı tramvay istasyonunda taciz olayı yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, tramvay içinde genç bir kadının cep telefonu ile fotoğraflarını çektiği iddia edilen C.A. (51), kadının tepkisi sonucu vatandaşlar tarafından darbedilerek polise teslim edildi.
Genç kadının şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan C.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tramvayda kadınların görüntülerini çeken sapığa linç girişimi
