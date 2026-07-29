Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı - Son Dakika
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Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı

Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı
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Samsun’da tramvayda bir kadına yönelik hayasızca davranarak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan yaşlı adam, adliyeye sevk edildi.

Samsun'da tramvayda bir kadına yönelik hayasızca davranarak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan yaşlı adam, adliyeye sevk edildi.

Olay, 28 Temmuz Salı günü meydana geldi. İddiaya göre, Gençlik Parkı İstasyonu'ndan tramvaya binen diyetisyen İ.Ö. (29) adlı kadın, Cumhuriyet Meydanı İstasyonu'nu geçtikten sonra yolcu yoğunluğunun azalmasıyla yanına oturan T.U. (76) isimli şahsın elini cebine sokarak cinsel organını çıkarmadan hayasızca hareket yaptığını fark etti. T.U., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Tekkeköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan T.U. hakkında "cinsel taciz" ve "hayasızca hareketler" suçlarından işlem başlatıldı.

Polisteki işlemleri tamamlanan yaşlı adam bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı - Son Dakika

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