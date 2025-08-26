Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump\'ın kendisini görevden alma girişimine karşı dava açacak

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilk siyahi kadın Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, Trump'a dava açmaya hazırlanıyor.

"TRUMP'IN GÖREVDEN ALMA YETKİSİ YOK"

Avukatı Abbe Lowell yaptığı açıklamada, Trump'ın Cook'u görevden alma girişiminin hiçbir gerçek veya hukuki dayanağı bulunmadığını belirtti. Bu "yasa dışı" eylemi sorgulayan bir dava açacaklarını aktaran Lowell, "Başkan Trump'ın, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma yetkisi yok." ifadelerini kullandı.

Avukat Abbe Lowell

2021'DE ALDIĞI MORTGAGE KREDİSİNİ GEREKÇE GÖSTERMİŞTİ

Trump, Cook'un görevden alınmasına 2021'de aldığı mortgage kredisinde "aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden" eylemleri gerekçe göstermişti. Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda mortgage başvurusu sırasında yalan beyanda bulunmakla suçladığı Cook'un, Michigan'daki bir mülke ilişkin olarak 1 yıl boyunca orada yaşayacağını taahhüt eden bir belge imzaladığını söylemişti. Trump, "İki hafta sonra Georgia'daki bir mülk için yine 1 yıl boyunca orada yaşayacağını ifade eden başka bir belge imzaladı" demişti.

COOK'TAN "İSTİFA ETMEYECEĞİM" ÇIKIŞI

Bu iddiaları medyadan öğrendiğini vurgulayan Cook ise, Trump'ın kendisini görevden alma yetkisi olmadığını söyleyerek, görevine devam edeceğini açıklamıştı. Cook, "İstifa etmeyeceğim. 2022'den bu yana yaptığım üzere Amerikan ekonomisine yardımcı olmak için görevimi sürdürmeye devam edeceğim" demişti.

Fed Yönetim Kurlu Üyesi Lisa Cook

FED'İN 111 YILLIK TARİHİNDE ABD BAŞKANI TARAFINDAN GÖREVDEN ALINAN İLK YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Cook, Fed'in 111 yıllık tarihinde ABD Başkanı tarafından görevden alınan ilk yönetim kurulu üyesi oldu. Trump, Beyaz Saray'daki ilk döneminde de Fed'e faiz oranlarını düşürmesi için baskı yapmıştı. Son aylarda bu baskıyı yoğunlaştıran Trump, faizlerin birkaç puan indirilmesini talep etmiş ve Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almakla tehdit etmişti. 2022'de eski Başkan Joe Biden tarafından göreve getirilen Cook'un görevden alınması ile Trump'ın Fed içerisinde faizlerin düşürülmesine sıcak bakan bir ismi görevlendirmesi bekleniyor.