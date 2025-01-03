Trump International Hotel önünde intihar eden askerin kız arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı

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Las Vegas'ta Trump International Hotel önünde intihar eden eski özel kuvvetler mensubu Matthew Livelsberger'in (37), olaydan önce eski kız arkadaşına gönderdiği mesajlar şoke etti.

Yeni yılın ilk günü Tesla Cybertruck içinde başına ateş ederek intihar eden Livelsberger'in eski kız arkadaşı Alicia Arritt, aralarında geçen son yazışmaları paylaştı. Livelsberger'in olay günü sabahı saat 09:00'da "Tesla Cybertruck kiraladım. Müthiş bir şey" diyerek başlayan mesajları, "Kendimi Batman gibi hissediyorum" sözleriyle devam ediyor.

Soruşturmada, Livelsberger'in özel hayatında yaşadığı sorunlar da gün yüzüne çıktı. İkinci eşi Jennifer Davis'in, aldatıldığını düşünerek olaydan 6 gün önce evi terk ettiği öğrenildi. Çiftin küçük bir çocuğu bulunuyor.

Las Vegas Polisi, olayın siyasi bir motivasyonu olup olmadığını araştırıyor. Ancak Livelsberger'in kişisel yaşamındaki sorunlar, intiharın arkasındaki gerçek nedeni belirsizleştiriyor. Trump destekçileri ise, olayın arkasında farklı nedenlerin olabileceğini öne sürüyor.

Polis, olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.