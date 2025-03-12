TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında kılıç çatarak ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı atan 5 teğmen TSK'dan ihraç edilmişti.

TSK'dan yıldızlarını taktığı günlerde çıkarılan teğmenler İzzet Akarsu, Deniz Demirtaş, Serhat Gündar, Batuhan Gazi Kılıç'ın bu hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlayacakları öğrenildi.

Daha önce Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan olaylardan sonra TSK'dan çıkarılan 3 teğmeni ve Harp Okulu'ndaki törenden sonra andımızın okunmasına, teğmenlerin kılıç çatmasına engel olamadıkları için ihraç edilen komutanlar Albay Alper Topsakal ve Yarbay Halit Türkoğlu'na sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş genç teğmenler için de harekete geçti.

4 teğmenin belediyede çalışmaya başlayacakları öğrenilirken Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitiren, devre arkadaşlarına tören sonrası subay andını okutan Teğmen Ebru Eroğlu'nun ise mahkeme kararıyla mesleğine dönememesi durumunda hayatına İstanbul'da devam edeceği öğrenildi.