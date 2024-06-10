Anadolu Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde dün gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Tuba Elitaş Sinap'ta toprağa verilecek.
Kaza, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana gelmişti. Ankara'dan İstanbul istikametine giden Tuba Elitaş idaresindeki 48 BA 988 plakalı Mini Cooper marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Semih Ş. idaresindeki 78 YD 827 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyona adeta ok gibi saplandığı kazada otomobil sürücüsü Tuba Elitaş olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Düzce ili Pakmaya Anaokulu personeli olan Tuba Elitaş, Sinop ilinde son yolculuğuna uğurlanacak. - DÜZCE
Son Dakika › 3.Sayfa › Tuba Elitaş, Bolu Dağı'nda hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından Sinop'ta defnedilecek - Son Dakika
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