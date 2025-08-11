Tülin Batmaz\'a Üzücü Kaza

İzmir depreminde kaybettiği 15 yaşındaki ikizleri Sayra ve Çınar adına vakıf kurarak binlerce çocuğa uzattığı yardım eliyle depremin simgesi olan Tülin Batmaz, Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında kardeşini kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza Gürün ilçesi Ziyaret mevkiinde meydana geldi. Malatya'dan Kayseri istikametine seyreden Ferhat Batmaz idaresindeki 35 CLS 902 plakalı Suzuki marka araç şarampole devrilerek takla attı. Kazada Ferhat Batmaz olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan kız kardeşi Tülin Batmaz ve bir kişi de ağır yaralandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tülin Batmaz'ın tedavisi sürüyor.

Tülin Batmaz, İzmir depreminde kaybettiği 15 yaşındaki ikizleri Sayra ve Çınar adına vakıf kurarak binlerce çocuğa yardım eli uzatmıştı. - SİVAS