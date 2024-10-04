Tulkarem Mülteci Kampı'na Saldırı: 18 Ölü

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İsrail'in Batı Şeria'daki Tulkarem Mülteci Kampı'na yönelik saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sürerken, Gazze Şeridi'ndeki Tulkarem Mülteci Kampı'na yönelik İsrail saldırısının bilançosu ağırlaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ölü sayısının 18'e yükseldiği bildirildi. Filistin medyası ise İslami Cihat Örgütü'nün Tulkarem'deki askeri kanadının saha komutanı Raith Radwan'ın saldırıda hayatını kaybedenlerden biri olduğunu duyurdu. Saldırıda yaralanan birçok kişi bölgedeki hastanelere kaldırılırken, saldırının Al-Hamam mahallesini hedef aldığı ve en az bir füzenin kampın ortasındaki işlek bir kafeye isabet ettiği belirtildi. Filistin Yönetimi Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Tulkarem Kampı katliamını kınıyor ve işgal hükümetini bunun sonuçlarından tamamen sorumlu tutuyoruz" denildi.

İsrail ordusu saldırıyı doğrulamıştı

İsrail'in Batı Şeria'daki Tulkarem Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediği açıklanmış, ilk belirlemelere göre en az 14 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu ise saldırıyı İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet ile ortak yapılan bir operasyon olarak nitelendirmişti. - BATI ŞERİA