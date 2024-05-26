Tunceli'de kaybolan polis memurunun ailesi 20 yıldır umutlu - Son Dakika
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Tunceli'de kaybolan polis memurunun ailesi 20 yıldır umutlu

Tunceli\'de kaybolan polis memurunun ailesi 20 yıldır umutlu

Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken sırra kadem basan polis memuru Ferhat Özdinç'in Hatay'da yaşayan ailesi 20 yıldır gelecek umutlu haberi bekliyor. Özdinç'in kaybolmasıyla ilgili soruşturma dosyası 20 yıl sonra tekrar açıldı ve yeni ipuçları bulundu. Ailenin umudu, adaletin yerini bulması ve Ferhat Özdinç'in akıbetinin öğrenilmesi.

26.05.2024 09:03
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Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken sırra kadem basan polis memuru Ferhat Özdinç'in Hatay'da yaşayan ailesi 20 yıldır gelecek umutlu haberi bekliyor.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan Özdinç ailesinin evladı Ferhat Özdinç, 1997 yılında polis olduktan sonra Gaziantep'te göreve başladı. Gaziantep'te 4 yıl hizmetini tamamlayan Özdinç'in tayini Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne çıktı. Tunceli'de görevini başarılı şekilde devam ettiren 31 yaşındaki Özdinç, 4 Ağustos 2003 tarihinde ortadan kayboldu. O dönem yapılan incelemelerde ve soruşturmalarda herhangi bir sonuç alınamadı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Ferhat Özdinç dosyasını 20 yıl sonra tekrar açtı ve soruşturma kapsamında çalışma arkadaşları ve kendisini mesai bitimi evine getiren taksi şoförünün ifadelerine başvuruldu. Açılan soruşturma dosyası en çok evladından 20 yıldır haber alamayan Leman Özdinç'e umut oldu. Evladının hasretiyle yıllardır yanıp tutuşan kadın, adaletin yerini bulmasını istiyor.

"Abim mesai bitince eve gittikten sonra bir daha haber alamadık"

2003 yılında kaybolan abisinin soruşturma dosyasının 17 yıl sonra tekrar açıldığını ifade eden Mehmet Özdinç, "Abim 1997 de polis olarak Gaziantep'te göreve başladı. Burada 4 yıl polislik yaptıktan sonra tayini Tunceli'ye çıkıyor. Abim görevinde başarılı birisiydi. Gaziantep'te dönemin valisinden başarı belgesi almıştı. Evlilik hayatında bazı sorunları vardı. Evlilik hem kendine hem de mesleğine zarar veriyordu. Abim eşinin kendisini aldattığından şüpheleniyordu. Tunceli'de 14 ay kaldıktan sonra eşiyle kavga ediyorlar. Abim eşine boşanacağını söyleyerek onu gönderiyor. Abimin eşi Hatay'a gelmeyerek Kıbrıs'a gidiyor. Bundan 15 gün sonra abim mesai bitince eve gittikten sonra bir daha haber alamadık. Polisler abimin bulmak için araştırma yaptılar ama bir sonuç çıkmadı. 17 yıl sonra tekrar dosya açıldı. Yeni birkaç ipucu bulundu. Bu ipuçlarından 3 şüpheli ele geçirildi. Biz bunlardan şikayetçi olduk. Soruşturma hala devam ediyor. Abim 2003 yılında görev yaparken bir anda kayboldu. Kaybolmasıyla ilgili herhangi bir bilgisi olan varsa bizlere ulaşsın" dedi.

"Oğlumun ölü veya diri bulunmasını istiyorum"

20 yıldır oğluna hasret olan anne Leman Özdinç, "Oğlumu en son kaybolmadan 15 gün önce gördüm. Oğlumun yanına gittim. 15 gün kaldıktan sonra geri geldim. Oğlum kaldığım süre boyunca hiçbir şey söylemedi. Ben buraya geldiğimde oğlum başım belada dedi. Sordum nedenini ama bana söylemedi. Oğlumun ölü veya diri bulunmasını istiyorum. Bir mezarının olmasını istiyorum. Oğlumu yerini bilen veya gören varsa bize bildirsin. 20 yıl oldu oğlumun hasretini çekiyorum. Oğlumun gençliğini aldılar. Oğlum kaybolduğunda 31 yaşındaydı. Torunlarımı 10 yıldır görmüyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de kaybolan polis memurunun ailesi 20 yıldır umutlu - Son Dakika

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