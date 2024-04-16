Akılalmaz kaza! Sağlık memuru ve kadın doktor arkadaşı birlikte oldukları sırada balkondan düştü - Son Dakika
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Akılalmaz kaza! Sağlık memuru ve kadın doktor arkadaşı birlikte oldukları sırada balkondan düştü

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir hastanede görevli sağlık memuru ile kadın doktor arkadaşı iddiaya göre birlikte oldukları sırada bulundukları binanın 3'üncü kat balkonundan düştü. 30 yaşındaki memur hayatını kaybederken, kadın doktorun vücudunda kırıklar olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

16.04.2024 07:21  Güncelleme: 07:43
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulundukları evin 3'üncü kat balkonundan düşen sağlık memuru Savaş Kazikoğlu (30) öldü, arkadaşı kadın doktor T.B. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3'ÜNCÜ KAT BALKONUNDAN DÜŞTÜ

Olay, gece saatlerinde Ovacık ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Ovacık İlçe Entegre Hastanesi'nde görevli sağlık memuru Savaş Kazikoğlu, kadın doktor arkadaşı T.B. ile birlikte olduğu sırada bulundukları binanın 3'üncü kat balkonundan düştü.

Akılalmaz kaza! Sağlık memuru ve kadın doktor arkadaşı birlikte oldukları sırada balkondan düştü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Metrelerce yüksekten düşen iki kişiyi gören çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Kazikoğlu, kaldırıldığı Ovacık İlçe Entegre Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Akılalmaz kaza! Sağlık memuru ve kadın doktor arkadaşı birlikte oldukları sırada balkondan düştü

KADIN DOKTORUN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kazikoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürülürken, arkadaşı doktor T.B. de Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. T.B.'nin vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akılalmaz kaza! Sağlık memuru ve kadın doktor arkadaşı birlikte oldukları sırada balkondan düştü
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akılalmaz kaza! Sağlık memuru ve kadın doktor arkadaşı birlikte oldukları sırada balkondan düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • ALİÇO null: Fantaziye bak yaa ! Derdiniz neydi balkonda .... yapacak kadar. 364 15 Yanıtla Süleyman ŞENGÜL: Temiz hava ?? 90 4
  • Mert kursun : Azginligin sapkinligin sonu olumunde hayirlisi 262 14 Yanıtla
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