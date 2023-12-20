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Tunceli'de Yaban Keçisi ve Domuz Avcılarına Cezai İşlem - Son Dakika
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Tunceli'de Yaban Keçisi ve Domuz Avcılarına Cezai İşlem

Tunceli'de yapılan avda yaban keçisi ve domuz avladıkları tespit edilen 2 kişiye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet çerçevesinde 308 bin 758 lira ceza kesildi.

Tunceli\'de Yaban Keçisi ve Domuz Avcılarına Cezai İşlem
20.12.2023 - 15:29,  Güncelleme: 15:32
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Tunceli'de 1 adet yaban keçisi ve 1 adet domuz avı yaptıkları tespit edilen 2 şahsa Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet çerçevesinde 308 bin 758 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Aralıkta Pülümür ilçesinde silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Doğa Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından kaçak avcılarla temas sağlandı. Yaban keçisi kokusunun yoğun alınması üzerine arazi detaylı olarak incelendi. İnceleme sonucunda 5 yaşındaki erkek yaban keçisi, başı ve derisi soyularak arazide bırakıldığı, karkas etlerin ise ardıç ağacında gizlendiği belirlendi. 1 adet yaban keçisi ve 1 adet domuz avı yaptıkları tespit edilen 2 şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet çerçevesinde 300 bin 450 lira tazminat bedeli cezası ve 8 bin 308 lira idari para cezası olmak üzere toplam 308 bin 758 lira para cezası uygulandı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tunceli, Hayvanlar, Ceza, Doğa, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Yaban Keçisi ve Domuz Avcılarına Cezai İşlem - Son Dakika


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