Manisa'da kaldırımda yürüyen anne ve kızı, cepheden düşen sıvalardan son anda kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa'da kaldırımda yürüyen anne ve kızı, cepheden düşen sıvalardan son anda kurtuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Manisa\'da kaldırımda yürüyen anne ve kızı, cepheden düşen sıvalardan son anda kurtuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Manisa\'da kaldırımda yürüyen anne ve kızı, cepheden düşen sıvalardan son anda kurtuldu
Haber Videosu

Turgutlu'da Eski Manisa Yolu üzerinde yürüyen bir anne ile küçük kızı, binanın dış cephesinden kopan sıva parçalarının hemen arkalarına düşmesiyle korku dolu anlar yaşadı. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri olası bir tehlikeye karşı güvenlik önlemi aldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir binadan koparak kaldırıma düşen sıva parçaları, yoldan geçen vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kaldırımda yürüyen anne ve küçük kızı düşen sıvalardan son anda kurtuldu.

SIVALAR HEMEN ARKALARINA DÜŞTÜ

Olay, Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Eski Manisa Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın dış cephesinden kopan sıva parçaları kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda yürüyen vatandaşlar, sıva parçalarının üzerlerine düşmesinden kıl payı kurtuldu. Sıvaların düştüğü kaldırımda yürüyen anne ve küçük kızının hemen arkasına düşen sıvalar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

İTFAİYE ÖNLEM ALDI

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak yaşanabilecek bir tehlikenin önüne geçmek için çalışma başlattı.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, yaşananlar çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: İHA
Turgutlu3. SayfaTurgutluİtfaiyeGüncelManisaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek İşte yeni rakam Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam
Eski eşini 15 yerinden bıçakladı Polisi arayıp ’Gelin beni alın’ dedi Eski eşini 15 yerinden bıçakladı! Polisi arayıp 'Gelin beni alın' dedi
Polise bıçakla saldırdı Sonrası film sahnelerini aratmadı Polise bıçakla saldırdı! Sonrası film sahnelerini aratmadı
Eksi 2,8 derece İşte Türkiye’nin en soğuk yeri Eksi 2,8 derece! İşte Türkiye'nin en soğuk yeri
23 yaşındaki fenomenin Bali tatili kabusa döndü Yaşam mücadelesi veriyor 23 yaşındaki fenomenin Bali tatili kabusa döndü! Yaşam mücadelesi veriyor
Nereden nereye Sana ne oldu böyle Süle Nereden nereye! Sana ne oldu böyle Süle?
Temizlik görevlisinin bulduğu çanta, Endonezyalı öğrenciyi sevinçten ağlattı Temizlik görevlisinin bulduğu çanta, Endonezyalı öğrenciyi sevinçten ağlattı
Bahçeli ateşi yaktı, son kararı TBMM verecek İşte il olmaya aday 19 ilçe Bahçeli ateşi yaktı, son kararı TBMM verecek! İşte il olmaya aday 19 ilçe
13:33
Okan Buruk’tan Galatasaray’daki istifalar için şok açıklama: Çok da iyi gittiğimiz dönemde...
Okan Buruk'tan Galatasaray'daki istifalar için şok açıklama: Çok da iyi gittiğimiz dönemde...
13:26
Galatasaray’da istifa depremi sonrası flaş karar Saat verildi
Galatasaray'da istifa depremi sonrası flaş karar! Saat verildi
13:21
Selçuk Bayraktar’dan çok konuşulacak fon vurgunu çıkışı: Ahlaksızca varlık sahibi olmaya çalışanları görüyoruz
Selçuk Bayraktar'dan çok konuşulacak fon vurgunu çıkışı: Ahlaksızca varlık sahibi olmaya çalışanları görüyoruz
13:18
Fenerbahçe’de kritik zirve Mayıs ayı için karar çıktı
Fenerbahçe'de kritik zirve! Mayıs ayı için karar çıktı
13:14
İstanbul’da arıza sonrası metrobüs duraklarında dikkat çeken yoğunluk
İstanbul'da arıza sonrası metrobüs duraklarında dikkat çeken yoğunluk
13:06
Galatasaray’da patates krizi Hem kovuldu hem yasak geldi
Galatasaray'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi
12:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
12:25
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak
Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
12:20
Fon soruşturmasında 37 kişi 18 milyar 340 milyon TL iade etti
Fon soruşturmasında 37 kişi 18 milyar 340 milyon TL iade etti
11:14
Büşra bebekten hala haber yok Ekipler 53 gündür köyü didik didik arıyor
Büşra bebekten hala haber yok! Ekipler 53 gündür köyü didik didik arıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 13:39:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Manisa'da kaldırımda yürüyen anne ve kızı, cepheden düşen sıvalardan son anda kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android