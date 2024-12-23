Turist Otobüsü Alev Aldı, Faciadan Dönüldü

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Turist kafilesini taşıyan otobüs alev topuna döndü: Faciadan dönüldü

BURSA - Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Gemlik Kavşağı yakınlarında turist taşıyan bir otobüs seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Sürücüsünün emniyet şeridine çekip 35 Suudi Arabistanlı yolcuyu indirdiği olayda otobüs bir anda alev topuna döndü. Yaşanan olayda kimse yara almazken, yangın sebebiyle otoyolda trafik bir süreliğine durdu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Gemlik viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan ve içinde 35 kişilik bir turist kafilesinin bulunduğu İ.Ç. idaresindeki 34 BU 6728 plakalı yolcu otobüsünden, Gemlik Viyadüğü yakınlarında motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekti. Otobüsün kapılarını açan sürücü, 35 Suudi turisti otobüsten tahliye etti. Kısa süre sonra otobüs bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yangın sebebiyle yolu bir süreliğine kapatırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüsün söndürülmesi ile beraber trafik kontrollü bir şekilde açıldı. Yaşanan olayda kimse yara almazken, alevlere teslim olan otobüs vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.