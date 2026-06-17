Turizmciden, CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" iddiası: "Ruhsat için 250 bin dolar ve 400 bin euro talep ettiler" - Son Dakika
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Turizmciden, CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" iddiası: "Ruhsat için 250 bin dolar ve 400 bin euro talep ettiler"

Turizmciden, CHP\'li Menderes Belediyesi\'ne yönelik "rüşvet" iddiası: "Ruhsat için 250 bin dolar ve 400 bin euro talep ettiler"
17.06.2026 14:25  Güncelleme: 14:28
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İzmir Menderes'te otel açmak isteyen iş adamı Yakup Toprak, CHP'li belediyenin ruhsat karşılığında önce 250 bin dolar, ardından 400 bin euro rüşvet talep ettiğini iddia ederek iki belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Turizmci iş adamı Yakup Toprak, yapacağı otelin ruhsatı için İzmir Menderes Belediyesi tarafından rüşvet kıskacına alındığını iddia etti. CHP'li Menderes Belediyesi'nin ruhsat karşılığı olarak 250 bin dolar ve 400 bin euro talep ettiğini öne süren Toprak, Menderes Belediyesi'nin iki belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan, hukuki sürecin sürdüğü öğrenildi.

Turizmci iş adamı Yakup Toprak, iddiaya göre yaklaşık 3 yıl önce işletmek amacıyla İzmir Menderes'te otel açmak istedi. Toprak, otel için tüm prosedürleri tamamlamasına rağmen CHP'li Menderes Belediyesi ile ruhsat çıkarılması sürecinde istenilen noktaya bir türlü gelemediklerini ve Menderes Belediyesi tarafından kendisinden önce 250 bin dolar ve ardından da 400 bin euro rüşvet istendiğini ileri sürdü. Yakup Toprak, Menderes Belediyesi'nin iki belediye başkanı hakkında da suç duyurusunda bulunurken belge ve ifadeler de soruşturma dosyasına eklendi. İş adamı Yakup Toprak, sürece ilişkin Çağlayan Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu.

"'Ruhsatı, bu yapıyı unutun' deyip bizi odasından kovdu"

Eski belediye başkanının kendisinden 250 bin dolar rüşvet istediğini iddia eden Yakup Toprak, "İzmir Menderes ilçesinde, 3 yıldan beri yaşadığım bir mağduriyet var. Oraya konsept amaçlı turizm oteli açtım ve belediyeyle o noktada anlaştık, projeler gösterildi. Her şey resmiyet noktasına uygundu. Ama proje bir türlü başlamadı. Proje başlamaması sebebi de başkan beyin talep ettiği rüşvet vardı. Bundan dolayı başlamadı. Defalarca görüştük. Bunu kabul etmek zorunda kaldık ve kendisine 250 bin dolar gibi rüşvet sunmuştum. Bu noktada belediye başkanının talepleri giderek artmaya başladı. Ruhsat basım aşamasına geldi, tekrar bir talepte daha bulundu. Biz bunu karşılayamayacağımızı söyleyince de 'Ruhsatı, bu yapıyı unutun' deyip bizi odasından kovdu. Bu noktadan sonra da kendimizi, yargıya emanet ederek gidip elimizdeki belgelerle beraber haklarında suç duyurusunda bulunduk ve suç duyurusunun noktasında da seçim öncesi olduğu için, çok büyük bir ilerleme katedilemedi" şeklinde konuştu.

"Diğeri gitti, bu geldi, onlar da 400 bin euro civarında bir rakam istiyordu"

Seçim nedeniyle belediye başkanının değiştiğini belirten Toprak, yeni seçilen belediye başkanının da kendisinden 400 bin euro rüşvet istediğini öne sürdü. Toprak, "Ondan sonraki süreçte de başkanın işlerini takip eden başkan yardımcısı göreve geldi ve resmen birbirine devrettiler. Diğeri gitti, bu geldi. Ondan sonra gelen kişi 'Ben sizin, işinizi çözeceğim, bu işleri toparlayacağız. Bizim de bir takım taleplerimiz var, bunları biz değil parti vekilleri istiyor' şeklinde dile getirdi. Onlar da 400 bin euro civarında bir rakam istiyordu. Bu noktada akşam konuştuk, 'sabaha parayla beraber burada bekleyin, şoförünüz ve güvenliğiniz dışarıda kalsın. Avukatınız, müteahhitleriniz gelsin, projeyi onaylayacağız, siz de parayı verirsiniz, bu şekilde işi çözeriz' dediler. Ama saatler geçmesine avukatlarımın orada olmasına rağmen herhangi bir gelişme olmadı, beni yukarıya çağırdılar. Gittiğimde, odasının kapısını çaldığımda hakaretler ve inanılmaz bir saldırgan bir tavırla üzerime geldi. O an anladım ki bir kumpasın içine denk geldim. Koşturarak kafenin olduğu yere gittiğimde parayı çaldırdığımı fark ettim" dedi.

"Haksız sebepten benim tutuklanmama sebebiyet verdi"

Belediye başkanının kendisini asılsız iddialarla şikayet ederek tutuklanmasına sebebiyet verdiğini dile getiren Toprak, "Bu noktada emniyete giderek ifade vermek için sırada beklerken beyefendi darp edildiğini ve buna benzer iddialarla kendini basına düşürdü ve başsavcılığa giderek haksız sebepten benim tutuklanmama sebebiyet verdi. Oysa ki içerideki görgü tanıkları, kayıtları, birçok kişi bu olayın bu şekilde yaşanmadığını söylemesine rağmen, bunların hepsi dosyada da mevcut. Buna rağmen algıyla bizim orada tutuklanmamızı, aynı zamanda da paramızın çalınarak bir mağduriyet ki ikinci mağduriyet yaşanması noktasına da neden oldular" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yakup Toprak, Politika, 3. Sayfa, Ekonomi, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Turizmciden, CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' iddiası: 'Ruhsat için 250 bin dolar ve 400 bin euro talep ettiler' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turizmciden, CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" iddiası: "Ruhsat için 250 bin dolar ve 400 bin euro talep ettiler" - Son Dakika
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