Türk Escobar\'ın Suç Örgütüne Operasyon: Ele Geçirilenler Emniyette Sergilendi

'Türk Escobar' lakaplı Urfi Çetinkaya'nın suç örgütüne düzenlenen operasyonda ele geçirilenler emniyette sergilendi
İSTANBUL - Türkiye ve uluslararası alanda uyuşturucu madde ticaretinde yapan, 'Türk Escobar' olarak bilinen Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Ele geçirilenler arasında çok sayıda silah, lüks saat ve altın setlerin olduğu dikkat çekti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarına karıştığı belirlenen ve 2023 yılında gözaltına alınan Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütüne yönelik operasyon düzenlemişti.
Türkiye ve dış ülkelerdeki uyuşturucudan sorumluydular
Ulusal ve uluslararası alanda uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere organize suç örgütü içerisinde kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle halen cezaevinde olan, silahlı organize suç örgütü elebaşı Ürfi Çetinkaya ile yaklaşık 25 yıldır birlikte hareket eden ve halen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini yürüten oğlu Rüstem Çetinkaya'nın da içerisinde bulunduğu suç örgütünün, Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan ülkelerinde ele geçen yaklaşık 13 ton, Türkiye'de ele geçen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları tespit edilmişti.
Şüphelilerin yakın çevreleri mercek altına alındı
Şüphelilerin, etrafındaki kişilerle beraber kendilerine ait gemi, bazı ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları, elde ettikleri gelirleri havaleyle, zulalı araçlarla ve kuryelerle kayıt dışı olarak Türkiye getirip eşi, çocukları ve yakın akrabaları ile beraber yakınında olan şahıslar üzerinden kurup yönettikleri döviz büroları ve şirketler üzerinden akladıkları tespit edilmişti.
11 ülke ile uyuşturucu madde trafiği
MASAK, Gümrük, SGK ve Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri ile koordine içerisinde yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarla süreç içerisinde Almanya, Arnavutluk, Avusturya, BAE, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İtalya, Pakistan ve Yunanistan olmak üzere 11 ülke ile işbirliği yapılmıştı. Yapılan işbirliği neticesinde suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti.
44 kişi gözaltına alındı
Operasyonda Ürfi Çetinkaya'nın oğulları Rüstem Çetinkaya ile Hakan Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 44 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 işyeri, 53 araç, 1 tekne, 53 şirketteki ortaklık payları, 64 banka hesabı ve 7 kiralık kasa, çok sayıda ziynet eşyası, nakit para ve 1 soğuk cüzdan olmak üzere yaklaşık 20 milyar lira değerinde mal varlığına tedbir konuldu. Operasyonlarda ele geçirilen altın, silah ve paralar ise emniyette sergilendi. Sergilenen mal varlıkları arasında işlemeli bıçaklar, altın setler ve silahlar dikkat çekti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Türk Escobar'ın Suç Örgütüne Operasyon: Ele Geçirilenler Emniyette Sergilendi - Son Dakika
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